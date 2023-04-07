Сколько еще будут донимать морозы и когда ждать стабильного потепления, рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Когда отступят морозы и потеплеет

Синоптик писал, что первая декада апреля будет прохладной с неустойчивой погодой, частым выпадением осадков, как в виде дождя, так и снега. Кроме того, ночью и утром кое-где будут наблюдаться заморозки.

Интересно, что, по словам Кибальчича, во второй декаде, вероятно, также сохранится прохладный и влажный характер погоды.

Однако постепенно ночные морозы все же отступят, но среднесуточные температурные показатели останутся преимущественно ниже климатической нормы. Таким образом, к середине месяца интенсивного и стремительного потепления не ожидается,

– подчеркнул синоптик.

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Это любопытно! За последние несколько лет наблюдается тенденция к учащению холодных апрелей. В противовес стремительно теплеющим зимам второй месяц календарной весны все чаще проявляет более "зимний" характер.

Так что более устойчивое потепление начнется ориентировочно уже после Пасхи, 15 – 16 апреля. Ожидается, что в последние десять дней воздух может прогреться уже до +20, +25 градусов. Ночью столбики термометра будут колебаться в пределах +7…+12 градусов, добавил Кибальчич.