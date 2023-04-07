Скільки ще дошкулятимуть морози та коли чекати стабільного потепління, розповів синоптик Ігор Кібальчич.

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Коли відступлять морози та потепліє

Синоптик писав, що перша декада квітня буде прохолодною з нестійкою погодою, частим випаданням опадів як у вигляді дощу, так і снігу. Окрім того, вночі та вранці подекуди спостерігатимуться заморозки.

Цікаво, що за словами Кібальчича, у другій декаді, ймовірно, також збережеться прохолодний і вологий характер погоди.

Однак, поступово нічні морози все ж таки відступлять, але середньодобові температурні показники залишаться переважно нижчими за кліматичну норму. Таким чином, до середини місяця інтенсивного та стрімкого потепління не очікується,

– підкреслив синоптик.

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Це цікаво! За останні кілька років спостерігається тенденція до почастішання холодних квітнів. На противагу зимам, що стрімко тепліють, другий місяць календарної весни все частіше виявляє більш "зимовий" характер.

Тож більш стійке потепління розпочнеться орієнтовно вже після Великодня, 15 – 16 квітня. Очікується, що в останні десять днів повітря може прогрітися вже до+20, +25 градусів. Вночі стовпчики термометра коливатимуться у межах +7...+12, додав Кібальчич.