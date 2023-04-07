Скільки ще дошкулятимуть морози та коли чекати стабільного потепління, розповів синоптик Ігор Кібальчич.
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Коли відступлять морози та потепліє
Синоптик писав, що перша декада квітня буде прохолодною з нестійкою погодою, частим випаданням опадів як у вигляді дощу, так і снігу. Окрім того, вночі та вранці подекуди спостерігатимуться заморозки.
Цікаво, що за словами Кібальчича, у другій декаді, ймовірно, також збережеться прохолодний і вологий характер погоди.
Однак, поступово нічні морози все ж таки відступлять, але середньодобові температурні показники залишаться переважно нижчими за кліматичну норму. Таким чином, до середини місяця інтенсивного та стрімкого потепління не очікується,
– підкреслив синоптик.
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Тож більш стійке потепління розпочнеться орієнтовно вже після Великодня, 15 – 16 квітня. Очікується, що в останні десять днів повітря може прогрітися вже до+20, +25 градусів. Вночі стовпчики термометра коливатимуться у межах +7...+12, додав Кібальчич.