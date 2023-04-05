У коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха поділилася першими прогнозами на 9 квітня.

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Яка буде погода на католицький Великдень

За орієнтовним прогнозом Укргідрометцентру, як 8, так 9 квітня очікується дощ. Тож перед виходом з дому не забудьте взяти парасольки.

Часом невеликий дощ, на Заході країни вночі з мокрим снігом. Температура вночі 1 – 7 градусів тепла, у Карпатському регіоні 0 – 5 градусів морозу,

– зазначила Наталія Птуха.

Натомість вдень неділі буде значно тепліше. Зокрема, очікується вже від +8 до +14 градусів.

Тим часом сильний вітер на католицький Великдень, ймовірно, не дошкулятиме. Пориви сягатимуть лише 3 – 8 метрів на секунду.

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Попередній прогноз погоди на 9 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру