В комментарии 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась первыми прогнозами на 9 апреля.

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Какая будет погода на католическую Пасху

По ориентировочному прогнозу Укргидрометцентра, как 8, так 9 апреля ожидается дождь. Так что перед выходом из дома не забудьте взять зонтики.

Временами небольшой дождь, на Западе страны ночью с мокрым снегом. Температура ночью 1 – 7 градусов тепла, в Карпатском регионе 0 – 5 градусов мороза,

– отметила Наталья Птуха.

Днем воскресенья будет значительно теплее. В частности, ожидается уже от +8 до +14 градусов.

Тем временем сильный ветер на католическую Пасху, вероятно, не будет донимать. Порывы всего 3 – 8 метров в секунду.

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Предварительный прогноз погоды на 9 апреля / Скриншот из Укргидрометцентра