Як зізналися самі кияни у соцмережах, весна у цей суботній день їх дивувала. Адже водночас у деяких районах столиці світило сонце, у деяких періщив дощ, а подекуди взагалі випав град, пише 24 Канал.
Варте уваги Якою буде погода на Великдень: синоптики приємно здивували прогнозом
Перші весняні грози у Києві
Про те, що Київ накриє сильна гроза, синоптики та КМДА попередили у другій половині 8 квітня. Протримається вона до приблизно до ночі. Ба більше, близько 15:00 в Укргідрометцентрі спрогнозували перший рівень небезпеки в регіоні та столиці.
У Києві випав 8 квітня град: відео
Відтак гучний гуркіт, який можна почути у столиці ввечері 8 квітня, є наслідком грому, а не вибухів. Попри це, у разі оголошення повітряної тривоги у жодному разі не нехтуйте своїм життям та здоров'ям.
Гуркіт грому, а не вибухів у Києві: відео
Гроза суне не лише на Київщину
Зауважимо, що окрім столиці України град випав й на Дніпропетровщині, де також прогриміла гроза. Ба більше, до кінця доби дощі та грози завітають й в інші регіони України. Оминуть лише Вінницю та Схід нашої держави.
Затримаються грози при цьому не лише на один вечір. 9 квітня їх очікують у багатьох областях України. Однак, на відміну від суботи, у неділю вони обійдуть стороною столицю.
У столиці України випав град / Фото із телеграм-каналів
Правила поведінки під час грози
Зауважимо, що під час сильної грози для уникнення шкоди здоров'ю варто дотримуватися певних правил поведінки. Їх, зокрема, зібрав Центр громадського здоров’я МОЗ України.
Так, під час такої негоди необхідно:
- зачинити всі вікна та двері вдома, щоб у приміщенні не було протягу, адже це притягує кульову блискавку;
- якщо гроза застала на вулиці, то краще ховатись в автомобілі без антени з зачиненими вікнами або в будинку із громовідводом. При цьому авто не можна паркувати під деревами або високими конструкціями;
- не можна ховатися від зливи під деревом, бо воно може притягнути блискавку або впасти під натиском вітру;
- варто уникати металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;
- якщо гроза застала в лісі, то не варто ховатися від неї на підвищенні, натомість тримайтеся місця, де низькі дерева;
- якщо ви опинилися в полі, то варто знайти заглиблення в землі, бажано, сухе. При цьому не варто лягати, а краще присісти, щоб мати якомога менше площі прилягання до землі;
- якщо у вас із собою є парасолька, то в жодному разі не розкривайте її, адже металеві прути можуть притягнути блискавку;
- також своєрідними приймачами для блискавок можуть бути електричні прилади;
- під час грози категорично не можна купатися у водоймах. Якщо гроза застала вас на човні, якнайшвидше доберіться до берега;
- у Центрі громадського здоров’я МОЗ також рекомендують не телефонувати з мобільного телефону, а натомість негайно його вимкнути, адже є також загроза влучання блискавки.