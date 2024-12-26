Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яку погоду прогнозують на 27 грудня

Синоптики зазначили, що на крайньому півдні країни, а також вночі у північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях 27 грудня очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

Окрім того, там можлива слабка ожеледь. На решті території без істотних опадів.

Вранці та в першій половині дня у північній частині та місцями в західних областях прогнозують туман.

Загалом по Україні цього дня вітер буде північно-східний, а на заході та півночі країни – північно-західний. Його швидкість сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від -3 до +2 градусів. У Карпатах температура буде помітно нижчою – від -4 до -9 градусів. Проте на Закарпатті та в Криму денна температура може підвищитися до +1 – +6 градусів.

На Київщині стовпчики термометра вночі та вдень можуть показувати від -3 до +2 градусів. У Києві протягом доби близько 0 градусів.

У яких областях очікуються небезпечні погодні явища

В Укргідрометцентрі також попередили, що вранці та в першій половині дня 27 грудня у північній частині Україні очікується туман. Через це видимість становитиме від 200 до 500 метрів.

Зрештою синоптики оголосили у північних областях, а також у Карпатах I рівень небезпечності, жовтий.



У яких областях будуть небезпечні метеорологічні явища / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! І рівень небезпечності, жовтий оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Яка буде температура вдень по українських містах

Київ -1...+1,

Ужгород +3...+5,

Львів 0...+2,

Івано-Франківськ 0...+2,

Тернопіль 0...+2,

Чернівці 0...+2,

Хмельницький -1...+1,

Луцьк 0...+2,

Рівне 0...+2,

Житомир -1...+1,

Вінниця -1...+1,

Одеса +1...+3,

Миколаїв +1...+3,

Херсон +1...+3,

Сімферополь +3...+5,

Кропивницький -1…+1,

Черкаси -1…+1,

Чернігів -1...+1,

Суми -1...+1,

Полтава -1…+1,

Дніпро 0...+2,

Запоріжжя +1...+3,

Донецьк +1...+3,

Луганськ +1...+3,

Харків 0…+2.



Погода 27 грудня / Карта Укргідрометцентру