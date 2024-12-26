Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яку погоду прогнозують на 27 грудня

Синоптики зазначили, що на крайньому півдні країни, а також вночі у північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях 27 грудня очікується невеликий дощ та мокрий сніг.

Окрім того, там можлива слабка ожеледь. На решті території без істотних опадів.

Вранці та в першій половині дня у північній частині та місцями в західних областях прогнозують туман.

Загалом по Україні цього дня вітер буде північно-східний, а на заході та півночі країни – північно-західний. Його швидкість сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від -3 до +2 градусів. У Карпатах температура буде помітно нижчою – від -4 до -9 градусів. Проте на Закарпатті та в Криму денна температура може підвищитися до +1 – +6 градусів.

На Київщині стовпчики термометра вночі та вдень можуть показувати від -3 до +2 градусів. У Києві протягом доби близько 0 градусів.

У яких областях очікуються небезпечні погодні явища

В Укргідрометцентрі також попередили, що вранці та в першій половині дня 27 грудня у північній частині Україні очікується туман. Через це видимість становитиме від 200 до 500 метрів.

Зрештою синоптики оголосили у північних областях, а також у Карпатах I рівень небезпечності, жовтий.

Де будуть небезпечні погодні явища 27 грудня
У яких областях будуть небезпечні метеорологічні явища / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! І рівень небезпечності, жовтий оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

Яка буде температура вдень по українських містах

  • Київ -1...+1,
  • Ужгород +3...+5,
  • Львів 0...+2,
  • Івано-Франківськ 0...+2,
  • Тернопіль 0...+2,
  • Чернівці 0...+2,
  • Хмельницький -1...+1,
  • Луцьк 0...+2,
  • Рівне 0...+2,
  • Житомир -1...+1,
  • Вінниця -1...+1,
  • Одеса +1...+3,
  • Миколаїв +1...+3,
  • Херсон +1...+3,
  • Сімферополь +3...+5,
  • Кропивницький -1…+1,
  • Черкаси -1…+1,
  • Чернігів -1...+1,
  • Суми -1...+1,
  • Полтава -1…+1,
  • Дніпро 0...+2,
  • Запоріжжя +1...+3,
  • Донецьк +1...+3,
  • Луганськ +1...+3,
  • Харків 0…+2.

Погода 27 грудня
Погода 27 грудня / Карта Укргідрометцентру