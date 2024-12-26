Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какую погоду прогнозируют на 27 декабря
Синоптики отметили, что на крайнем юге страны, а также ночью в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях 27 декабря ожидается небольшой дождь и мокрый снег.
Кроме того, там возможен слабый гололед. На остальной территории без существенных осадков.
Утром и в первой половине дня в северной части и местами в западных областях прогнозируют туман.
В целом по Украине в этот день ветер будет северо-восточный, а на западе и севере страны – северо-западный. Его скорость будет достигать от 5 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -3 до +2 градусов. В Карпатах температура будет заметно ниже – от -4 до -9 градусов. Однако на Закарпатье и в Крыму дневная температура может повыситься до +1 – +6 градусов.
В Киевской области столбики термометра ночью и днем могут показывать от -3 до +2 градусов. В Киеве в течение суток около 0 градусов.
В каких областях ожидаются опасные погодные явления
В Укргидрометцентре также предупредили, что утром и в первой половине дня 27 декабря в северной части Украины ожидается туман. Из-за этого видимость составит от 200 до 500 метров.
В конце концов синоптики объявили в северных областях, а также в Карпатах I уровень опасности, желтый.
В каких областях будут опасные метеорологические явления / Карта Укргидрометцентра
Обратите внимание! І уровень опасности, желтый объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Какая будет температура днем по украинским городам
- Киев -1...+1,
- Ужгород +3...+5,
- Львов 0...+2,
- Ивано-Франковск 0...+2,
- Тернополь 0...+2,
- Черновцы 0...+2,
- Хмельницкий -1...+1,
- Луцк 0...+2,
- Ровно 0...+2,
- Житомир -1...+1,
- Винница -1...+1,
- Одесса +1...+3,
- Николаев +1...+3,
- Херсон +1...+3,
- Симферополь +3...+5,
- Кропивницкий -1...+1,
- Черкассы -1...+1,
- Чернигов -1...+1,
- Сумы -1...+1,
- Полтава -1...+1,
- Днепр 0...+2,
- Запорожье +1....+3,
- Донецк +1...+3,
- Луганск +1...+3,
- Харьков 0...+2.
Погода 27 декабря / Карта Укргидрометцентра