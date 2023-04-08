При цьому вітер не буде збивати українців з ніг. Синоптики обіцяють, що у неділю він буде свіжим, адже максимальні його пориви сягатимуть лише 8 метрів за секунду.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то вона більше не рівнятиметься на зиму. Лише вночі подекуди можливі показники на термометрах близько 0. Вдень же температура в Україні коливатиметься від +8 до +16.
Так, найхолодніше 9 квітня буде на Заході держави. Там вдень синоптики обіцяють за вікном температуру в межах від +8 до +12. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях пройдуть неістотні опади. А ось в інших у цьому регіоні – грози.
На Півночі у неділю буде дещо тепліше. У цій частині держави українцям слід очікувати на комфортні +12…+15. Однак при цьому насолодитися весною повною мірою не вийде, адже грози оминуть лише столицю України.
На Сході ж 9 квітня буде найтепліше, адже за день температура повітря прогріється від +12 аж до +16. Оминуть цей регіон й грози, однак синоптики прогнозують дощі.
На Півдні України стовпчики термометрів коливатимуться від +12 до +15. Самими слабкими тут опади будуть в Одеській області та тимчасово окупованому Криму.
Метеорологічні попередження 9 квітня / Карта Укргідрометцентру
Погода у містах України 9 квітня
Київ – +12…+14
Ужгород – +10…+12
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +9...+11
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +9...+11
Луцьк – +10...+12
Рівне – +10...+12
Житомир – +12...+14
Вінниця – +10...+12
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +12...+14
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +13...+15
Суми – +13...+15
Полтава – +13...+15
Дніпро – +13...+15
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +12...+14
Луганськ – +14...+16
Харків – +13...+15
Прогноз погоди 9 квітня / Карта Укргідрометцентру