При цьому вітер не буде збивати українців з ніг. Синоптики обіцяють, що у неділю він буде свіжим, адже максимальні його пориви сягатимуть лише 8 метрів за секунду.

Варте уваги Якою буде погода на Великдень: синоптики приємно здивували прогнозом

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то вона більше не рівнятиметься на зиму. Лише вночі подекуди можливі показники на термометрах близько 0. Вдень же температура в Україні коливатиметься від +8 до +16.

Так, найхолодніше 9 квітня буде на Заході держави. Там вдень синоптики обіцяють за вікном температуру в межах від +8 до +12. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях пройдуть неістотні опади. А ось в інших у цьому регіоні – грози.

На Півночі у неділю буде дещо тепліше. У цій частині держави українцям слід очікувати на комфортні +12…+15. Однак при цьому насолодитися весною повною мірою не вийде, адже грози оминуть лише столицю України.

На Сході ж 9 квітня буде найтепліше, адже за день температура повітря прогріється від +12 аж до +16. Оминуть цей регіон й грози, однак синоптики прогнозують дощі.

На Півдні України стовпчики термометрів коливатимуться від +12 до +15. Самими слабкими тут опади будуть в Одеській області та тимчасово окупованому Криму.


Метеорологічні попередження 9 квітня / Карта Укргідрометцентру

Погода у містах України 9 квітня

Київ – +12…+14

Ужгород – +10…+12

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +12...+14

Вінниця – +10...+12

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +14...+16

Харків – +13...+15


Прогноз погоди 9 квітня / Карта Укргідрометцентру