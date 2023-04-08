При этом ветер не будет сбивать украинцев с ног. Синоптики обещают, что в воскресенье он будет свежим, ведь максимальные его порывы будут достигать всего 8 метров в секунду.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Что касается температуры воздуха, то она больше не будет равняться на зиму. Лишь ночью иногда возможны показатели на термометрах около 0. Днем же температура в Украине будет колебаться от +8 до +16.

Так, холоднее всего 9 апреля будет на Западе государства. Там днем синоптики обещают за окном температуру от +8 до +12. Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях пройдут несущественные осадки. А вот у других в этом регионе – грозы.

На Севере в воскресенье будет несколько теплее. В этой части государства украинцам следует ожидать комфортных +12…+15. Однако при этом насладиться весной в полной мере не получится, ведь грозы минуют только столицу Украины.

На Востоке же 9 апреля будет теплее всего, ведь за день температура воздуха прогреется от +12 до +16. Обойдут этот регион и грозы, однако синоптики прогнозируют дожди.

На Юге Украины столбики термометров будут колебаться от +12 до +15. Самые слабые здесь осадки будут в Одесской области и временно оккупированном Крыму.

Обратите внимание! В этот день западные, Житомирскую и южные области Украины накроет туман, из-за чего видимость будет достигать 200-500 метров (I уровень опасности, желтый). Следовательно, следует сохранять повышенную внимательность и осторожность на дорогах.



Метеорологические предупреждения 9 апреля / Карта Укргидрометцентра

Погода в городах Украины 9 апреля

Киев – +12…+14

Ужгород – +10…+12

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +12...+14

Винница – +10...+12

Одесса – +12...+14

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13...+15

Полтава – +13...+15

Днепр – +13...+15

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +14...+16

Харьков – +13...+15



Прогноз погоды 9 апреля / Карта Укргидрометцентра