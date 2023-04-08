В Укргідрометцентрі попередили, що у найближчу годину у Київській області буде гроза. Вона триматиметься приблизно до ночі.

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У Києві оголосили I рівень небезпеки

В Укргідрометцентрі оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища у Київській області. У столиці та в регіоні буде гроза І (жовтого) рівня небезпеки. Синоптики попередили, що такі погодні умови триматимуться до кінця доби.

Будьте уважні та обережні,

– сказали у відомстві.

В Україну йдуть грози: першим естафету прийняв Харків

7 квітня синоптики попередили, що температура повітря починає підвищуватися, тому поступово вже активізуються небезпечні явища теплого періоду, тобто грози. Тому українців попросили морально готуватися до грози та звуків грому.

Гроза у Харкові 7 квітня: дивіться відео

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня