В Укргідрометцентрі попередили, що у найближчу годину у Київській області буде гроза. Вона триматиметься приблизно до ночі.
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У Києві оголосили I рівень небезпеки
В Укргідрометцентрі оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища у Київській області. У столиці та в регіоні буде гроза І (жовтого) рівня небезпеки. Синоптики попередили, що такі погодні умови триматимуться до кінця доби.
Будьте уважні та обережні,
– сказали у відомстві.
В Україну йдуть грози: першим естафету прийняв Харків
7 квітня синоптики попередили, що температура повітря починає підвищуватися, тому поступово вже активізуються небезпечні явища теплого періоду, тобто грози. Тому українців попросили морально готуватися до грози та звуків грому.
Гроза у Харкові 7 квітня: дивіться відео
Прогноз погоди в Україні на 9 квітня
- Вдень температура в Україні коливатиметься від +8 до +16. Найхолодніше буде на Заході держави. Там вдень синоптики обіцяють за вікном температуру в межах від +8 до +12. Натомість найтепліше буде на Сході країни та на Півдні.
- Майже по всій Україні прогнозують опади та незначні грози. Найсухіша погода буде в Одеській області та в тимчасово окупованому Криму.