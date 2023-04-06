Вночі неділі у частині областей можливі невеликі морози. Однак, вдень всюди тільки плюси.

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Якою буде погода на Вербну неділю

Раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру розповіла про перші прогнози на Вербну неділю. Наталія Птуха зазначила, що часом очікується невеликий дощ. Окрім того, на Заході України у темну пору доби можливий мокрий сніг.

Температура вночі 1 – 7 градусів тепла, у Карпатському регіоні 0 – 5 морозу. Вдень 8 – 14 градусів тепла,

– додала синоптикиня.

Зауважимо, що в більшості областей буде хмарно з проясненнями. Ймовірно, сильний вітер на Вербну неділю не дошкулятиме. Пориви лише 3 – 8 метрів на секунду.

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Попередній прогноз на 9 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру