Як довго ще литимуть дощі, розповідає 24 Канал. До речі, поки читаєте прогноз, не забудьте підготувати свої парасольки.

Зверніть увагу Атакує негода: у Києві та Одесі терміново попередили про сильні грози у найближчу годину

Дощі ще будуть: прогноз Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, 10 – 13 квітня у більшості областей України часом невеликі та помірні дощі. У Карпатах, знову ж таки, з мокрим снігом. Втім, у понеділок на Півдні, а у вівторок на Заході та Півночі без істотних опадів.

До речі, згідно з картою, розміщеною на сайті Укргідрометцентру, орієнтовно, дощі будуть щонайменше до 14 квітня. Ба більше, у четвер та п'ятницю очікуються грози.

Орієнтовний прогноз погоди на 14 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Дізнайтеся першими Якою буде погода на Великдень: синоптики приємно здивували прогнозом

Прогноз від Ігоря Кібальчича

Своїм прогнозом на другий тиждень квітня поділився й Ігор Кібальчич. Синоптик розповів, коли зміниться погода.

Дощова і тепла погода на початку тижня зміниться на переважно суху та прохолодну ближче до вихідних,

– зазначив Кібальчич.

Також синоптик додав, що в першій половині тижня розвиток циклону над акваторією Чорного моря спричинить дощі у більшості областей України. Втім, вже ближче до вихідних у північно-східній частині Європи буде потужний антициклон. Завдяки цьому опадів стане значно менше. Тож уже на вихідні, 15 – 16 квітня, суттєвих опадів уже не передбачається.