Инцидент произошел 14 августа в результате грозы. Также известно, что в Украине 15 августа будет жарко, но с грозами.

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Система оповещения о сиренах вышла из строя

В Ивано-Франковске не работала система оповещения о тревоге. Из-за грозы в городе прекратили работу сирены и громкоговорители.

Для обнаружения неисправности работала (по состоянию на 18:49 14 августа – 24 канал) аварийная бригада,

– сообщили изданию в пресс-службе областного ГСЧС.

В случае необходимости уведомление должно осуществляться с использованием системы "Атрис" и группы в вацапе. Кроме того, уведомление населения должно осуществляться через:

приложение "ТРЕВОГА";

телерадиостудии;

сирены и громкоговорители ручного включения;

на странице Главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Однако по состоянию на 19:40 14 августа работу централизованной системы оповещения возобновили.

Кратко о погоде в Украине

Погода 14 августа была дождливой на Западе Украины. Дожди прогнозировали также в Херсонской, а также в Житомирской и Киевской областях. На остальных территориях Украины было сухо.

Следует вспомнить, что синоптики рассказали, как погода влияет на эффективность действий на фронте. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что она активно работает на армию.

В частности это нужно потому, что любая ракета, если она высокоточная, в траектории полета должна учитывать метеорологические условия. Аналогично применение артиллерии без учета погодных условий также неэффективно.

15 августа в Украине прогнозируется жаркая погода с осадками. Грозы от западной части Украины перейдут в южную, захватывая и центр Украины. При грозах возможны локально ливни, град и шквальный ветер.

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