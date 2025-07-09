Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео, которое распространила в тиктоке пользовательница @annettekkt.

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Прохожие не дают ветру повалить стенды с именами павших

В сети обнародовали видео, где 5 прохожих держали стенды с именами наших Героев, чтобы они не упали во время урагана и не лежали на земле.

Эти стенды установлены на вокзале, площади Рынок и Лычаковском кладбище.

На поступок молодежи отреагировал мэр города Андрей Садовый. Он выразил благодарность за их неравнодушие.

Спасибо за это неравнодушие. За достоинство. За человечность,

– написал в фейсбуке городской голова Львова.

Напомним, западными областями в понедельник, 7 июля, пронесся мощный ураган. Непогода наделала беды на Львовщине, Ровенщине, Прикарпатье, Тернопольщине, Волыни.