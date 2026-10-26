Недовольство растет: политолог предсказал, грозит ли России скорый развал

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, Россия – страна-агрессор, которая напала на Украину. Там явно рассчитывали, что война никак их не коснется. Но чем дальше – тем сильнее россияне ее ощущают.

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Недовольство в России растет

Как подчеркнул Фесенко, россияне рассчитывают, что украинцы не выдержат давления и в конце концов пойдут на капитуляцию, но результата нет. Также надежды на то, что Россия вот-вот развалится, – это выдача желаемого за действительное. Несмотря на это, в РФ действительно чаще заговорили о выходе из войны.

Часть россиян говорит, что нужно заканчивать войну. Таких в этом году стало больше. На пятом году войны в России началась внутренняя дискуссия о том, что нужно из нее выходить. Раньше доминировала позиция, что нужно еще немного потерпеть, и будет победа. Сейчас даже пропагандисты говорят, что войну нужно завершать. Там даже проводят аналогии с 1917 и 1991 годами– отметил Фесенко.

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Россияне уже недовольны войной: смотрите видео 24 Канала

Фесенко подчеркнул, что нынешнее недовольство россиян носит пассивный характер и проявляется в ворчании из-за топливного кризиса и цен. Однако история свидетельствует, что такое длительное терпение может внезапно вылиться в неконтролируемый бунт.

Впрочем, пока не стоит надеяться на быстрый развал России. Главная цель сейчас – усиливать удары по российскому тылу и истощать ресурсы врага, чтобы заставить его прекратить войну.