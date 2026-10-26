Невдоволення зростає: політолог спрогнозував, чи загрожує Росії швидкий розвал

Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, Росія – країна-агресорка, яка напала на Україну. Там явно розраховували, що війна ніяк їх не торкнеться. Але чим далі – тим більше росіяни її відчувають.

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Невдоволення в Росії зростає

Як наголосив Фесенко, росіяни розраховують, що українці не витримають тиску та зрештою підуть на капітуляцію, але результату немає. Також сподівання на те, що Росія от-от розвалиться – це видавання бажаного за дійсне. Попри це, в РФ справді частіше заговорили про вихід з війни.

Частина росіян каже, що потрібно закінчувати війну. Таких цього року стало більше. На п'ятому році війни в Росії почалась внутрішня дискусія, що потрібно з неї виходити. Раніше домінувала позиція, що потрібно ще трішки дотерпіти, і буде перемога. Зараз навіть пропагандисти розповідають, що війну треба завершувати. Там навіть проводять аналогії з 1917 та 1991 роками– зазначив Фесенко.

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Росіяни вже невдоволені через війну: дивіться відео 24 Каналу

Фесенко підкреслив, що нинішнє невдоволення росіян має пасивний характер і проявляється в бурчанні через паливну кризу та ціни. Проте історія свідчить, що таке довготривале терпіння може раптово вибухнути неконтрольованим бунтом.

Утім, наразі не варто сподіватися на швидкий розвал Росії. Головна мета наразі – посилювати удари по російському тилу та виснажувати ресурси ворога, аби змусити його припинити війну.