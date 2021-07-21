В населенных пунктах сработали системы автоматической защиты линий электропередач. Сейчас над тем, чтобы вернуть людям в дома свет, работают бригады облэнерго.

К теме Прогноз погоды на 21 июля: дожди немного освежат Украины

В каких областях обесточены населенные пункты:

  • Полтавская – 194,
  • Кировоградская – 158,
  • Черкасская – 157,
  • Киевская – 121,
  • Днепропетровская – 38,
  • Хмельницкая – 37,
  • Одесская – 32,
  • Сумская – 28
  • Николаевская – 24
  • Черниговская – 19
  • Черновицкая – 15
  • Винницкая – 14
  • Запорожская – 1.

Синоптики предупредили о грозах и порывистом ветре

Отметим, что синоптики предупреждают, что 21 июля не стоит надеяться на улучшение погодных условий. Ночью на Западе прошли мощные грозовые дожди. Утром и днем ​​это ожидает северные и центральные области. А на Юге возможен даже град. Порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Также из-за непогоды метеорологи отметили, может подняться уровень воды в реках. Прежде всего это касается региона Карпат. Однако это ожидают и в Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областях.

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