У населених пунктах спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач. Наразі над тим, аби повернути людям у домівки світло, працюють бригади обленерго.

До теми Прогноз погоди на 21 липня: дощі трохи освіжать Україну

У яких областях знеструмило населені пункти:

Полтавська – 194,

Кіровоградська – 158,

Черкаська – 157,

Київська – 121,

Дніпропетровська – 38,

Хмельницька – 37,

Одеська – 32,

Сумська – 28,

Миколаївська – 24,

Чернігівська – 19,

Чернівецька – 15,

Вінницька – 14

Запорізька – 1.

Синоптики попередили про грози та шквальний вітер

Зазначимо, що синоптики попереджають, що 21 липня не варто сподіватись на покращення погодних умов. Вночі на Заході пройшли потужні грозові дощі. Вранці та вдень це чекає і на північні та центральні області. А на Півдні можливий навіть град. Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Також через негоду метеорологи зазначили, може піднятись рівень води у річках. Передусім це стосується регіону Карпат. Проте також на це очікують на Вінниччині, Тернопільщині та Хмельниччині.

Раніше Стіна з дощу змивала все на шляху: очевидці розповіли про страшні наслідки негоди на Закарпатті

Зверніть увагу! Одеська область уже зіткнулась з великим, розміром з горіх, градом. Він випав 20 липня у селі Градениці Біляївського району.