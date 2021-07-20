Також метеорологи попереджають про підняття рівня води у річках Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей. Тут вода може піднятись на 0,5 – 1,5 метра. Місцями може затопити заплави та сільськогосподармтекі угіддя. Рівень небезпеки оцінили як ІІ – помаранчевий.

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Яка ситуація на річках Західної України

Щодо Львівщини , то підняття рівня води очікують у нижнiх течiях річки Стрв'яж – на 0,5 – 1,5 метра. На річці Свiча вода може піднятись на 1,5 – 2,5 метра. Місцями може затопити заплави та угіддя. У Стрийському районі, у селі Зарічне під загрозою затоплення й окремі об'єкти інфраструктури, розташовані неподалік водойм.

, то підняття рівня води очікують у нижнiх течiях річки Стрв'яж – на 0,5 – 1,5 метра. На річці Свiча вода може піднятись на 1,5 – 2,5 метра. Місцями може затопити заплави та угіддя. У Стрийському районі, у селі Зарічне під загрозою затоплення й окремі об'єкти інфраструктури, розташовані неподалік водойм. На річках Івано-Франківщини теж може піднятись рівень води на 1,5 – 2,5 метра. Окрім затоплення заплав та угідь, синоптики попереджають про досягнення відміток затоплення окремих населених пунктів.

теж може піднятись рівень води на 1,5 – 2,5 метра. Окрім затоплення заплав та угідь, синоптики попереджають про досягнення відміток затоплення окремих населених пунктів. На річках Буковини вода теж може піднятись на 0, 5 – 1,5 метра. Там, де русла звужені, – одразу на 2,0 – 2,5 метра. Вода може вийти на понижені ділянки заплав.

вода теж може піднятись на 0, 5 – 1,5 метра. Там, де русла звужені, – одразу на 2,0 – 2,5 метра. Вода може вийти на понижені ділянки заплав. Щодо Закарпаття – то там, де пройдуть зливи підніметься і рівень води на 0,5 – 1 метр. Також може сформуватись значний місцевий та схиловий сток, є загроза підтоплення населених пунктів.

Важливо! Особливо обережними слід бути жителям гірських районів, адже є ймовірність сходження селевих потоків та навіть зсувів ґрунту.

Що обіцяють синоптики найближчим часом

У середу, 21 липня, погода в Україні буде у більшості похмурою та дощовою. Спека поступиться прохолоді у центральних, західних та північних областях. А от на Півдні та Сході далі припікатиме.