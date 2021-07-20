У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що проблеми зі світлом фіксують у чотирьох областях. Однак бригади обленерго вже залучили до відновлення електропостачання.

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Населені пункти без світла

Станом на 7 годину 20 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 75 населених пунктів,

– інформують у ДСНС.

Відтак, за даними рятувальників, без світла залишилися:

Київська область – 38;

Сумська область – 27;

Чернігівська область – 6;

Житомирська область – 4.

Негода в Україні: що відомо

У селищі Ясіня, що на Закарпатті, потужна гроза наробила лиха: затопила перші будинки, повалила дерева, які поруйнували автомобілі, забрала життя тварин і знищила врожай.

Вдруге за 3 дні Київ знову накрила шалена спека та гроза. У підсумку столичні вулиці 19 липня затопило. До цього в місті можна було спостерігати спеку від +30 градусів.

Харків 18 липня накрила гроза та ураганний вітер. Одним із районів міста, який постраждав найбільше, стала Салтівка. Там пронеслась потужна буря, яка схиляла дерева до землі.

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