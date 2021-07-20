В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что проблемы со светом фиксируют в четырех областях. Однако бригады облэнерго уже привлекли к восстановлению электроснабжения.
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Населенные пункты без света
По состоянию на 7 часов 20 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 75 населенных пунктов,
– информируют в ГСЧС.
Следовательно, по данным спасателей, без света остались:
- Киевская область – 38;
- Сумская область – 27;
- Черниговская область – 6;
- Житомирская область – 4.
Непогода в Украине: что известно
- В поселке Ясиня на Закарпатье мощная гроза наделала бед: затопила первые дома, повалила деревья, которые разрушили автомобили, унесла жизни животных и уничтожила урожай.
- Второй раз за 3 дня Киев снова накрыла безумная жара и гроза. В итоге столичные улицы 19 июля затопило. До этого в городе можно было наблюдать жару от +30 градусов.
- Харьков 18 июля накрыла гроза и ураганный ветер. Одним из районов города, который пострадал больше всего, стала Салтовка. Там пронеслась мощная буря, которая склоняла деревья к земле.
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