Об этом сообщает Укргидрометцентр. Отмечается, что объявлен І уровень опасности, желтый.

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"В ближайший час до конца дня 27 июля – гроза", – проинформировали метеорологи.



В Киеве ожидается гроза сегодня / Инфографика Укргидрометцентра

Уровень пожарной опасности высокий

Также синоптики предупредили, что до 28 июля исключительно объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности на Киевщине.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", – говорится в сообщении.

К слову, на сегодня, 27 июля, синоптики прогнозировали неустойчивую погоду с небольшими дождями на Юге. Ветер северный, северо-восточный, 7 – 12 метров в секунду, днем на Левобережье Украины местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. А вот в воскресенье, 28 июля, дожди с грозами пройдут в западных областях, на остальной территории без осадков.