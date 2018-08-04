В Украине объявлено грозовое предупреждение
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей.
Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
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По данным Укргидрометцентра, в ближайшие 3 часа и до конца суток 4 августа и в течение 5 августа в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей грозы.
По Киеву: в ближайшие 2 часа и до конца суток 4 августа и в течение 5 августа грозы.
По Киевской области: в ближайшие часы и до конца суток 4 августа и в течение 5 августа грозы.
Источник: 24 Канал
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