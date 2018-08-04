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В Україні оголошено грозове попередження

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Грозове попередження
Грозове попередження / Фото з відкритих джерел

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про грози у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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За даними УкрГідрометцентру, у найближчі три години з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей грози.

По Києву: у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня грози.

По Київській області: у найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня грози.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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