Прогноз погоди на 5 серпня: грозові дощі на Заході та Півночі країни і велика спека

Прогноз погоди в Україні на неділю, 5 серпня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні в неділю, 5 серпня буде спекотною. Однак, жителям Західних та Північних областей слід очікувати на короткочасні грозові дощі. На решті території буде сухо.