Прогноз погоди на 5 серпня: грозові дощі на Заході та Півночі країни і велика спека
Погода в Україні в неділю, 5 серпня буде спекотною. Однак, жителям Західних та Північних областей слід очікувати на короткочасні грозові дощі. На решті території буде сухо.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
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5 серпня на Заході та Півночі пройдуть короткочасні грозові дощі, паритиме сильно. На решті території буде сухо,
– пише Наталка Діденко.
Середня температура повітря складатиме +27...+33 градуси. Швидкість вітру 5-10 метрів за секунду.
Прогноз погоди на неділю, 5 серпня, у містах України:
Ужгород – +29...+31
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+30
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +28...+30
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +28...+30
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +28...+30
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +28...+30
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +30...+32
Луганськ – +28...+30
Харків – +29...+31
Київ – +28...+30
Прогноз погоди на 5 серпня від Укргідрометцентру