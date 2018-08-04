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Доки в Україні триватиме літо: синоптики дали оптимістичний прогноз

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Доки в Україні триватиме літня погода
Доки в Україні триватиме літня погода / Фото з відкритих джерел

Тепла літня погода триватиме в Україні до кінця серпня і трішки на початку вересня. Тож похолодання українцям варто чекати лише за півтора місяця.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко, передає "Укрінформ".

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Літо в нас закінчується за кліматичними показниками в середині вересня. У південних областях навіть наприкінці вересня. Тому що літо – це той період, який обмежується середньодобовими температурами вище 15 градусів тепла. Так що ми будемо мати ще місяць-півтора літа, яке буде, можливо, найтриваліше за багато років,
– розповіла синоптик.

Представниця Укргідрометцентру зауважила, що зараз в областях спостерігається "більш-менш спокійна" синоптична ситуація.

"До середини місяця ми будемо перебувати під впливом області підвищеного атмосферного тиску, тобто антициклонного. І лише в окремі дні будуть проходити дощі. Але це будуть невеликі дощі в західних, північних і, можливо, в центральних областях. Південь, південний схід і схід будуть перебувати в сухому стані", – сказала Адаменко.

Окрім того, вона наголосила, що не варто очікувати на надвисоку температуру і сильну жару.

Зокрема, за її словами, у західних областях України уже 6-8 серпня температура знизиться до комфортних позначок +20+25 градусів тепла, а в решту регіонів – до +26+28 градусів тепла. На півдні України температура буде вищою і навіть спекотною – +31+35 градусів тепла.

Також, синоптик підкреслила, що "такий характер погоди утримається до середини місяця", а 13-15 серпня можливі несильні дощі.

Теги: Новини України Погода Спека в Україні
Джерело: 24 Канал
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