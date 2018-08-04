До каких пор в Украине продлится лето: синоптики дали оптимистичный прогноз

Теплая летняя погода продлится в Украине до конца августа и немного в начале сентября. Поэтому похолодание украинцам стоит ожидать лишь через полтора месяца.

Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко, передает "Укринформ".

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Лето у нас заканчивается по климатическим показателям в середине сентября. В южных областях даже в конце сентября. Потому что лето – это тот период, который ограничивается среднесуточными температурами выше 15 градусов тепла. Так что мы будем иметь еще месяц-полтора лета, которое будет, возможно, самое продолжительное за многие годы,

– рассказала синоптик.

Представительница Укргидрометцентра отметила, что сейчас в областях наблюдается "более-менее спокойная" синоптическая ситуация.

"К середине месяца мы будем находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, то есть антициклонного. И лишь в отдельные дни будут проходить дожди. Но это будут небольшие дожди в западных, северных и, возможно, в центральных областях. Юг, юго-восток и восток будут находиться в сухом состоянии", – сказала Адаменко.

Кроме того, она отметила, что не стоит ожидать сверхвысокую температуру и сильную жару.

В частности, по ее словам, в западных областях Украины уже 6-8 августа температура снизится до комфортных отметок +20+25 градусов тепла, а в остальных регионах – до +26+28 градусов тепла. На юге Украины температура будет выше и даже жаркой – +31+35 градусов тепла.

Также, синоптик подчеркнула, что "такой характер погоды сохранится до середины месяца", а 13-15 августа возможны несильные дожди.