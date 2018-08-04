Прогноз погоды на 5 августа: грозовые дожди на Западе и Севере страны и сильная жара

Погода в Украине в воскресенье, 5 августа будет жаркой. Однако, жителям Западных и Северных областей следует ожидать кратковременные грозовые дожди. На остальной территории сухо.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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5 августа на Западе и Севере пройдут кратковременные грозовые дожди, будет парить сильно. На остальной территории будет сухо,

– пишет Наталья Диденко.

Средняя температура воздуха составит +27 ... + 33 градуса. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах в западных, северных областях и в большинстве центральных областей в воскресенье 5 августа.

Прогноз погоды на воскресенье, 5 августа, в городах Украины:

Ужгород – +29 ... + 31

Львов – +27 ... + 29

Ивано-Франковск – +27 ... + 30

Тернополь – +27 ... + 29

Черновцы – +28 ... + 30

Хмельницкий – +27 ... + 29

Луцк – +27 ... + 29

Ровно – +27 ... + 29

Житомир – +27 ... + 29

Винница – 28 ... + 30

Одесса – +29 ... + 31

Николаев – +30 ... + 32

Херсон – +30 ... + 32

Симферополь – +30 ... + 32

Кропивницкий – 28 ... + 30

Черкассы – 28 ... + 30

Чернигов – +27 ... + 29

Суммы – +27 ... + 29

Полтава – 28 ... + 30

Днепр – 28 ... + 30

Запорожье – +30 ... + 32

Донецк – +30 ... + 32

Луганск – 28 ... + 30

Харьков – +29 ... + 31

Киев – 28 ... + 30

Прогноз погоды на 5 августа от Укргидрометцентра