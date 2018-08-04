Прогноз погоды на 5 августа: грозовые дожди на Западе и Севере страны и сильная жара
Погода в Украине в воскресенье, 5 августа будет жаркой. Однако, жителям Западных и Северных областей следует ожидать кратковременные грозовые дожди. На остальной территории сухо.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
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5 августа на Западе и Севере пройдут кратковременные грозовые дожди, будет парить сильно. На остальной территории будет сухо,
– пишет Наталья Диденко.
Средняя температура воздуха составит +27 ... + 33 градуса. Скорость ветра 5-10 метров в секунду.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о грозах в западных, северных областях и в большинстве центральных областей в воскресенье 5 августа.
Прогноз погоды на воскресенье, 5 августа, в городах Украины:
Ужгород – +29 ... + 31
Львов – +27 ... + 29
Ивано-Франковск – +27 ... + 30
Тернополь – +27 ... + 29
Черновцы – +28 ... + 30
Хмельницкий – +27 ... + 29
Луцк – +27 ... + 29
Ровно – +27 ... + 29
Житомир – +27 ... + 29
Винница – 28 ... + 30
Одесса – +29 ... + 31
Николаев – +30 ... + 32
Херсон – +30 ... + 32
Симферополь – +30 ... + 32
Кропивницкий – 28 ... + 30
Черкассы – 28 ... + 30
Чернигов – +27 ... + 29
Суммы – +27 ... + 29
Полтава – 28 ... + 30
Днепр – 28 ... + 30
Запорожье – +30 ... + 32
Донецк – +30 ... + 32
Луганск – 28 ... + 30
Харьков – +29 ... + 31
Киев – 28 ... + 30
Прогноз погоды на 5 августа от Укргидрометцентра