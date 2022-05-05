Больше всего температура воздуха прогреется на Западе Украины. Там будет тепло, как летом.

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В Закарпатье синоптики прогнозируют до +24 градусов, в других западных областях – +21...+23 градусов. Однако сполна насладиться солнцем и теплом жители этих регионов не смогут. Ведь днем прогнозируют грозы.

Где ждать осадков

На Львовщине,

Волыни,

Закарпатье,

Буковине,

Прикарпатье.

В Центре Украины будет свежее – +16…+18 градусов, зато без осадков. Небо будет солнечным, лишь временами облака будут закрывать солнце. Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В восточных областях температура будет на несколько градусов ниже – +14…+16 градусов. Только в Харькове столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов.

На юге погода будет похожей. Там синоптики обещают +16…+18 градусов и северо-восточный ветер. На градус холоднее будет только в Крыму. Также там прогнозируется дождь.

Наталья Диденко предупреждает о заморозках

Синоптик Наталья Диденко предупредила о температурном контрасте 6 мая. Несмотря на высокую температуру на Западе, в других регионах возможны ночные заморозки. В частности, нулевую температуру иногда следует ожидать:

в Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области.

По словам синоптика, в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях возможен сильный ветер.

Обратите внимание! 8 и 9 мая по территории Украины будет проходить атмосферный фронт. Потому дождей может стать больше. В эти дни рекомендуем не выходить из дома без зонтика.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +22...+24

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +20...+22

Ровно – +19...+21

Житомир – +17...+19

Винница – +18...+20

Одесса – +16...+18

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Сумы – +14...+16

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +17...+19

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +15...+17

Киев – +16...+18



Прогноз погоды в Украине на 6 мая / Карта Укргидрометцентра.