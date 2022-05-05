Больше всего температура воздуха прогреется на Западе Украины. Там будет тепло, как летом.
Читайте также В американском Канзасе бушевал торнадо: есть жертвы и разрушения
В Закарпатье синоптики прогнозируют до +24 градусов, в других западных областях – +21...+23 градусов. Однако сполна насладиться солнцем и теплом жители этих регионов не смогут. Ведь днем прогнозируют грозы.
Где ждать осадков
- На Львовщине,
- Волыни,
- Закарпатье,
- Буковине,
- Прикарпатье.
В Центре Украины будет свежее – +16…+18 градусов, зато без осадков. Небо будет солнечным, лишь временами облака будут закрывать солнце. Юго-восточный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В восточных областях температура будет на несколько градусов ниже – +14…+16 градусов. Только в Харькове столбики термометров поднимутся до +15...+17 градусов.
На юге погода будет похожей. Там синоптики обещают +16…+18 градусов и северо-восточный ветер. На градус холоднее будет только в Крыму. Также там прогнозируется дождь.
Наталья Диденко предупреждает о заморозках
Синоптик Наталья Диденко предупредила о температурном контрасте 6 мая. Несмотря на высокую температуру на Западе, в других регионах возможны ночные заморозки. В частности, нулевую температуру иногда следует ожидать:
- в Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области.
По словам синоптика, в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях возможен сильный ветер.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +22...+24
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +20...+22
Ровно – +19...+21
Житомир – +17...+19
Винница – +18...+20
Одесса – +16...+18
Николаев – +16...+18
Херсон – +16...+18
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +15...+17
Сумы – +14...+16
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +17...+19
Донецк – +14...+16
Луганск – +14...+16
Харьков – +15...+17
Киев – +16...+18
Прогноз погоды в Украине на 6 мая / Карта Укргидрометцентра.