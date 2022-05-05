Найбільше температура повітря прогріється на Заході України. Там буде тепло, як влітку.

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На Закарпатті синоптики прогнозують до +24 градусів, в інших західних областях – +21...+23 градусів. Однак сповна насолодитися сонцем й теплом мешканці цих регіонів не зможуть. Адже вдень прогнозують грози.

Де очікувати на опади

На Львівщині,

Волині,

Закарпатті,

Буковині,

Прикарпатті.

У Центрі України буде свіжіше – +16...+18 градусів, зате без опадів. Небо буде сонячним, лише періодично хмари закриватимуть сонце. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

У східних областях температура буде на кілька градусів нижчою – +14...+16 градусів. Лише у Харкові стовпчики термометрів підіймуться до +15...+17 градусів.

На Півдні погода буде схожою. Там синоптики обіцяють +16...+18 градусів та північно-східний вітер. На градус холодніше буде лише в Криму. Також там прогнозують дощ.

Наталка Діденко попереджає про заморозки

Синоптикиня Наталка Діденко попередила про температурний контраст 6 травня. Попри високу температуру на Заході, в інших регіонах можливі нічні заморозки. Зокрема, нульову температуру подекуди слід очікувати:

на Сумщині;

Харківщині;

Полтавщині.

За словами синоптикині, на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині можливий сильний вітер.

Зверніть увагу! 8 та 9 травня територією України проходитиме атмосферний фронт. Тому дощів може стати більше. У ці дні радимо не виходити з дому без парасольки.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +22...+24

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +20...+22

Рівне – +19...+21

Житомир – +17...+19

Вінниця – +18...+20

Одеса – +16...+18

Миколаїв – +16...+18

Херсон – +16...+18

Сімферополь – +15...+17

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +15...+17

Суми – +14...+16

Полтава – +15...+17

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +14...+16

Харків – +15...+17

Київ – +16...+18



Прогноз погоди в Україні на 6 травня / Карта Укргідрометцентру