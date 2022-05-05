Найбільше температура повітря прогріється на Заході України. Там буде тепло, як влітку.
Читайте також В американському Канзасі вирував торнадо: є жертви і руйнування
На Закарпатті синоптики прогнозують до +24 градусів, в інших західних областях – +21...+23 градусів. Однак сповна насолодитися сонцем й теплом мешканці цих регіонів не зможуть. Адже вдень прогнозують грози.
Де очікувати на опади
- На Львівщині,
- Волині,
- Закарпатті,
- Буковині,
- Прикарпатті.
У Центрі України буде свіжіше – +16...+18 градусів, зате без опадів. Небо буде сонячним, лише періодично хмари закриватимуть сонце. Південно-східний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
У східних областях температура буде на кілька градусів нижчою – +14...+16 градусів. Лише у Харкові стовпчики термометрів підіймуться до +15...+17 градусів.
На Півдні погода буде схожою. Там синоптики обіцяють +16...+18 градусів та північно-східний вітер. На градус холодніше буде лише в Криму. Також там прогнозують дощ.
Наталка Діденко попереджає про заморозки
Синоптикиня Наталка Діденко попередила про температурний контраст 6 травня. Попри високу температуру на Заході, в інших регіонах можливі нічні заморозки. Зокрема, нульову температуру подекуди слід очікувати:
- на Сумщині;
- Харківщині;
- Полтавщині.
За словами синоптикині, на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині можливий сильний вітер.
Прогноз погоди у містах України
Ужгород – +22...+24
Львів – +20...+22
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +19...+21
Луцьк – +20...+22
Рівне – +19...+21
Житомир – +17...+19
Вінниця – +18...+20
Одеса – +16...+18
Миколаїв – +16...+18
Херсон – +16...+18
Сімферополь – +15...+17
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +15...+17
Суми – +14...+16
Полтава – +15...+17
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +17...+19
Донецьк – +14...+16
Луганськ – +14...+16
Харків – +15...+17
Київ – +16...+18
Прогноз погоди в Україні на 6 травня / Карта Укргідрометцентру