Непогода может охватить 11 областей Украины. ГСЧС объявила желтый уровень опасности.
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Какие области охватит непогода
Грозы пройдут по всей Центральной Украине, кроме Винницкой области. Непогода накроет Черкасскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Кировоградскую области. Кроме того непогода накроет Юг и Восток Украины, кроме Луганщины.
Также возможны осадки в оккупированном Крыму.
Температура воздуха в этих регионах будет разной: от +22...+24 градусов на Черкасщине и Кировоградщине до +30...+32 градусов в Донецкой и Харьковской областях.
Правила поведения во время грозы
- Если вы дома, то закройте окна, чтобы избежать попадания шаровой молнии.
- Если вы не дома, то лучшим укрытием может стать автомобиль, но ни в коем случае не паркуйте его возле деревьев.
- Также во время непогоды стоит выключить мобильный телефон.
- Если у вас с собой есть зонт – лучше не раскрывайте его, если его конструкции металлические.
- Если вдруг вы во время грозы оказались в поле, то лучше всего найти углубление и присесть там.
- Также следует избегать линий электропередач и высоких деревьев.