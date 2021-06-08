Дожди не отступают из Украины, а по всей территории 9 июня ожидают ухудшения погодных условий.

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Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы

Днем, 9 июня, во всех областях прогнозируют дожди и грозы, местами даже будет падать град. Кроме того, в отдельных районах ожидают шквальный ветер, который будет разгоняться до 15 – 20 метров в секунду.

Из-за этого по всей Украине объявили I уровень опасности – желтый.



Синоптики прогнозируют 9 июня грозы по всей Украине / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Пожарная опасность

Несмотря на осадки, в некоторых областях объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

в большинстве районов Волынской,

Ровенской,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Винницкой областей.



В некоторых областях 9 июня будет пожарная опасность / Скриншот с сайта Гидрометцентра

Важно! Температура воздуха 9 июня в Украине будет колебаться от + 22 до + 26 градусов, теплее всего будет на Западе и Севере.