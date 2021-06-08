Дощі не відступають з України, а 9 червня по всій території очікують погіршення погодних умов.

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Синоптики прогнозують грози, град і шквали

Вдень 9 червня скрізь прогнозують дощі та грози, місцями навіть падатиме град. Крім того, в окремих районах очікують шквальний вітер, який розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.

Через це по всій Україні оголосили I рівень небезпечності – жовтий.



Синоптики прогнозують 9 червня грози по всій Україні / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Пожежна небезпека

Попри опади, у деяких областях можуть спалахувати пожежі, через це там оголосили надзвичайний рівень небезпеки.

у більшості районів Волинської,

Рівненської,

Тернопільської,

Хмельницької,

Вінницької областей.



У деяких областях 9 червня буде пожежна небезпека / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Температура повітря 9 червня в Україні коливатиметься від +22 до +26 градусів, найтепліше буде на Заході та Півночі, найсвіжіше – на Сході.