Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В каких областях ухудшится погода?

В Украине 12 сентября ожидается резкое изменение погоды, а в некоторых областях объявлен желтый уровень опасности из-за сильных дождей. Ночью осадки охватят западные и центральные регионы, а днем дождевая зона распространится на север Украины.

В частности, ночью 12 сентября значительные дожди прогнозируются во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях. Днем опасные осадки ожидаются уже в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Для этих регионов объявлен I уровень опасности – желтый. В целом 12 сентября умеренные, местами значительные дожди и кое-где грозы пройдут в западных, северных, Винницкой и большинстве центральных областей.

13–14 сентября осадки сместятся в центральные регионы, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области. Днем 13 сентября в Одесской и Николаевской областях местами ожидаются сильные дожди и грозы. В то же время на остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Погода будет контрастной: если на западе, севере и в центре дневная температура составит +15…+23 градуса, то на юге и юго-востоке воздух прогреется до +25…+30 градусов. Ночью температура будет колебаться в пределах +8…+16 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 метров в секунду.