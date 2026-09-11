Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У яких областях погіршиться погода?

В Україні 12 вересня очікується різка зміна погоди, а в частині областей оголосили жовтий рівень небезпечності через значні дощі. Вночі опади накриють західні та центральні регіони, а вдень дощова зона пошириться на північ України.

Зокрема, вночі 12 вересня значні дощі прогнозують у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. Вдень небезпечні опади очікуються вже у Київській, Чернігівській та Сумській областях.

Для цих регіонів оголосили I рівень небезпечності – жовтий. Загалом 12 вересня помірні, місцями значні дощі та подекуди грози пройдуть у західних, північних, Вінницькій та більшості центральних областей.

13 – 14 вересня опади змістяться до центральних регіонів, Харківської, Одеської та Миколаївської областей. Вдень 13 вересня на Одещині та Миколаївщині місцями очікуються значні дощі та грози. Водночас на решті території істотних опадів не прогнозують.

Погода буде контрастною: якщо на заході, півночі та в центрі температура вдень становитиме +15…+23 градуси, то на півдні та південному сході повітря прогріється до +25…+30 градусів. Уночі температура коливатиметься в межах +8…+16 градусів. Вітер переважно північно-східний, 5–10 метрів за секунду.