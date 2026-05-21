Грозы не отступают: в каких регионах Украины будет бушевать непогода

Днем 22 мая в Украине, кроме большинства западных областей, прогнозируют грозы и резкое ухудшение погодных условий. В ряде регионов ожидаются град и шквалы.

Объявлен І (желтый) уровень опасности. Предупреждение о сложных погодных условиях опубликовал Украинский гидрометеорологический центр.

Смотрите также В Киеве молния ударила по многоэтажке и McDonald's, произошли подтопления и пожар, – СМИ

Что известно о грозах, которые продолжают надвигаться на регионы Украины?

В пятницу, 22 мая, в Украине, за исключением большинства западных областей, ожидаются грозы и нестабильные погодные условия. В южных, центральных (кроме Полтавской) и Харьковской областях местами прогнозируют град и шквалы скоростью 15 – 20 метров в секунду.

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый), что свидетельствует о потенциальных осложнениях погодных условий. Граждан призывают быть осторожными во время пребывания на улице и следить за обновлениями прогнозов.



В большинстве областей Украины объявили желтый уровень опасности / Карта Укргидрометцентра

К слову. Синоптик Виталий Постригань рассказал, что стало причиной непогоды в Украине. По его словам, масштабная циклоническая система, зажата антициклонами, сейчас охватывает Балканы, Украину и Турцию. Именно это способствует поступлению теплого влажного и неустойчивого воздуха, что приведет к частым дождям, грозам и повышенной влажности.

Что означает І уровень опасности, который объявили синоптики и какие реальные угрозы представляет?

І уровень опасности (желтый) в летний период означает, что погодные условия становятся потенциально опасными для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Такой уровень предупреждения объявляют Украинский гидрометеорологический центр и ГСЧС, когда метеоявления выходят за пределы климатической нормы и могут создавать риски в быту и на транспорте.

В условиях летней непогоды это чаще всего грозы, ливни, шквалы и локальный град. Скорость ветра 15 – 20 метров в секунду может приводить к падению веток и деревьев, повреждения крыш, рекламных конструкций и временных перебоев с электроснабжением из-за обрывов линий электропередач. Во время сильных осадков резко ухудшается видимость на дорогах, возрастает риск аварий и затрудняется движение транспорта.

Несмотря на то, что желтый уровень является самым низким в системе предупреждений, он все же требует повышенной внимательности. Водителям советуют снижать скорость и соблюдать дистанцию, пешеходам – избегать пребывания под деревьями и легкими конструкциями во время шквалов и гроз. В периоды летней непогоды даже кратковременные метеоявления могут иметь ощутимые последствия для городской инфраструктуры и повседневной жизни.

Как долго будет бушевать непогода в Украине?

По меньшей мере до конца текущей недели в Украине будет преобладать нестабильная погода с периодическими грозовыми дождями. Атмосферные фронты будут продолжать меняться, поэтому осадки будут распределяться неравномерно: местами возможны кратковременные прояснения, однако они быстро будут сменяться новыми волнами дождей и гроз.

Во время грозовых процессов сохраняется повышенная опасность - местами вероятны град и шквальные порывы ветра. Такие явления могут быть внезапными и локально сильными.