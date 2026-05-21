Оголошено І (жовтий) рівень небезпечності. Попередження про складні погодні умови опублікував Український гідрометеорологічний центр.

Що відомо про грози, яка продовжують насуватися на регіони України?

У п'ятницю, 22 травня, в Україні, за винятком більшості західних областей, очікуються грози та нестабільні погодні умови. У південних, центральних (окрім Полтавської) та Харківській областях місцями прогнозують град і шквали швидкістю 15 – 20 метрів за секунду.

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий), що свідчить про потенційні ускладнення погодних умов. Громадян закликають бути обережними під час перебування на вулиці та стежити за оновленнями прогнозів.

В більшості областей України оголосили жовтий рівень небезпечності / Карта Укргідрометцентру

До слова. Синоптик Віталій Постригань розповів, що стало причиною негоди в Україні. За його словами, масштабна циклонічна система, затиснута антициклонами, зараз охоплює Балкани, Україну та Туреччину. Саме це сприяє надходженню теплого вологого й нестійкого повітря, що призведе до частих дощів, гроз і підвищеної вологості.

Що означає І рівень небезпечності, який оголосили синоптики та які реальні загрози становить?

І рівень небезпечності (жовтий) у літній період означає, що погодні умови стають потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та довкілля. Такий рівень попередження оголошують Український гідрометеорологічний центр і ДСНС, коли метеоявища виходять за межі кліматичної норми та можуть створювати ризики в побуті й на транспорті.

В умовах літньої негоди це найчастіше грози, зливи, шквали та локальний град. Швидкість вітру 15 – 20 метрів за секунду може призводити до падіння гілок і дерев, пошкодження дахів, рекламних конструкцій та тимчасових перебоїв з електропостачанням через обриви ліній електропередач. Під час сильних опадів різко погіршується видимість на дорогах, зростає ризик аварій і ускладнюється рух транспорту.

Попри те, що жовтий рівень є найнижчим у системі попереджень, він усе ж потребує підвищеної уважності. Водіям радять знижувати швидкість і дотримуватися дистанції, пішоходам – уникати перебування під деревами та легкими конструкціями під час шквалів і гроз. У періоди літньої негоди навіть короткочасні метеоявища можуть мати відчутні наслідки для міської інфраструктури та повсякденного життя.

Як довго буде вирувати негода в Україні?

Щонайменше до кінця поточного тижня в Україні переважатиме нестабільна погода з періодичними грозовими дощами. Атмосферні фронти продовжуватимуть змінюватися, тому опади розподілятимуться нерівномірно: місцями можливі короткочасні прояснення, однак вони швидко змінюватимуться новими хвилями дощів і гроз.

Під час грозових процесів зберігається підвищена небезпека — місцями ймовірні град та шквальні пориви вітру. Такі явища можуть бути раптовими та локально сильними.