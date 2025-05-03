Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр и КГГА.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и в Киевской области 4 мая

4 мая в Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью должно быть без осадков, а вот днем пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем порывы 15 – 20 метров в секунду. Объявлен I уровень опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Температура по области составит ночью +9...+14 градусов, днем +23...+28. В Киеве ночью +12...+14, днем +25...+27.

В КГГА напомнили, что следует делать во время сильного ветра:

все окна домов надо плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Если упало дерево или сломались ветви – звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" (044) 272-40-18.

Когда падение деревьев и веток угрожает жизни – обращайтесь к спасателям по телефонам 101 или (044) 430-37-13 (телефон КАРС – Коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения").

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофоров или дорожных знаков звоните по телефону 050-387-35-42 (телефон Центра организации дорожного движения).