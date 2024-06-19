Согласно прогнозу, 20 июня будет лить в большинстве областей Украины.

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Где ждать грозы и град 20 июня

20 июня ночью в северных и большинстве западных областей, днем в Украине, кроме запада, грозы, днем в отдельных районах центральных, южных и восточных областей град и шквалы 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый),

– сказано в сообщении Укргидрометцентра.

Фактически непогода может накрыть едва ли не все области, ведь в желтый окрашены все регионы, кроме Крыма.

Метеорологическое предупреждение в Украине на 20 июня 2024 / Укргидрометцентр

Правила поведения во время грозы от ГСЧС

Не прячьтесь от молнии под одинокими деревьями и высокими металлическими конструкциями. Лучше прятаться в кустах.

Нельзя находиться в воде во время грозы, разбивать палатку на открытом берегу водоема. Самым безопасным местом являются сухие равнины и балки между холмами.

Во время грозы запрещено прислоняться к скалам и стенам, останавливаться на опушке леса и возле водоемов, прятаться под скальным выступом. Нельзя бегать и суетиться, а также передвигаться плотной группой.

Если вы в палатке – не храните там металлические предметы. Также не держите косу или пилу, которые могут притянуть молнию.

Не пользуйтесь мобильным во время грозы, потушите костер, закройте заслонку в печи (огонь создает сильный тепловой поток, который притягивает электрический заряд). Не используйте электроприборы в доме.

Находясь во время грозы на открытом месте, стоит присесть на корточки, ноги поставить вместе, голову склонить к коленям. Это самое безопасное положение тела.