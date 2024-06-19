В целом осадки ожидаются почти по всей стране, кроме западной части.
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Какой будет погода в Украине 20 июня
Ночью в северных и большинстве западных областей, днем в Украине, кроме запада, пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах центральных, южных и восточных областей ожидаются даже град и шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности).
Температура ночью составит 15 – 20 градусов. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 21 – 26 градусов, на остальной территории страны будет 28 – 33 градуса.
Ветер в целом по стране будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
В общем 20 июня температура в областных центрах днем будет такой:
- Киев +22...+24;
- Ужгород +23...+25;
- Львов +23...+25;
- Ивано-Франковск +23...+25;
- Тернополь +23...+25;
- Черновцы +23...+25;
- Хмельницкий +23...+25;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +23...+25;
- Житомир +21...+23;
- Винница +23...+25;
- Одесса +31...+33;
- Николаев +30...+32;
- Херсон +31...+33;
- Симферополь +30...+32;
- Кропивницкий +25...+27;
- Черкассы +25...+27;
- Чернигов +23...+25;
- Сумы +25...+27;
- Полтава +26...+28;
- Днепр +31...+33;
- Запорожье +30...+32;
- Донецк +31...+33;
- Луганск +30...+32;
- Харьков +30...+32.
Прогноз погоды на Киевщине
В столице ожидается переменная облачность и без зонта лучше не выходить, поскольку синоптики прогнозируют дожди и грозе, в отдельных районах области град.
В Киеве температура ночью составит 18 – 20 градусов, днем 22 – 24 градуса. Тем временем по области будет 15 – 20 градусов ночью и 21 – 26 днем.