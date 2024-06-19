В целом осадки ожидаются почти по всей стране, кроме западной части.

Смотрите также Будет ли снова пыль из Сахары: в Укргидрометцентре прокомментировали информацию из сети

Какой будет погода в Украине 20 июня

Ночью в северных и большинстве западных областей, днем в Украине, кроме запада, пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах центральных, южных и восточных областей ожидаются даже град и шквалы ветра 15 – 20 метров в секунду (I уровень опасности).

Температура ночью составит 15 – 20 градусов. Днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 21 – 26 градусов, на остальной территории страны будет 28 – 33 градуса.

Ветер в целом по стране будет юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

В общем 20 июня температура в областных центрах днем будет такой:

  • Киев +22...+24;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львов +23...+25;
  • Ивано-Франковск +23...+25;
  • Тернополь +23...+25;
  • Черновцы +23...+25;
  • Хмельницкий +23...+25;
  • Луцк +21...+23;
  • Ровно +23...+25;
  • Житомир +21...+23;
  • Винница +23...+25;
  • Одесса +31...+33;
  • Николаев +30...+32;
  • Херсон +31...+33;
  • Симферополь +30...+32;
  • Кропивницкий +25...+27;
  • Черкассы +25...+27;
  • Чернигов +23...+25;
  • Сумы +25...+27;
  • Полтава +26...+28;
  • Днепр +31...+33;
  • Запорожье +30...+32;
  • Донецк +31...+33;
  • Луганск +30...+32;
  • Харьков +30...+32.

Погода в Украине 20 июня

Прогноз погоды на Киевщине

В столице ожидается переменная облачность и без зонта лучше не выходить, поскольку синоптики прогнозируют дожди и грозе, в отдельных районах области град.

В Киеве температура ночью составит 18 – 20 градусов, днем 22 – 24 градуса. Тем временем по области будет 15 – 20 градусов ночью и 21 – 26 днем.