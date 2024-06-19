Загалом опади очікуються майже по всій країні, окрім західної частини.
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Якою буде погода в Україні 20 червня
Вночі у північних та більшості західних областей, вдень в Україні, крім заходу, пройдуть короткочасні дощі та грози. Вдень в окремих районах центральних, південних та східних областей очікуються навіть град та шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду (I рівень небезпечності).
Температура вночі становитиме 15 – 20 градусів. Вдень в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 21 – 26 градусів, на решті території країни буде 28 – 33 градуси.
Вітер в цілому по країні буде південно-західний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Загалом 20 червня температура в обласних центрах вдень буде такою:
- Київ +22...+24;
- Ужгород +23...+25;
- Львів +23...+25;
- Івано-Франківськ +23...+25;
- Тернопіль +23...+25;
- Чернівці +23...+25;
- Хмельницький +23...+25;
- Луцьк +21...+23;
- Рівне +23...+25;
- Житомир +21...+23;
- Вінниця +23...+25;
- Одеса +31...+33;
- Миколаїв +30...+32;
- Херсон +31...+33;
- Сімферополь +30...+32;
- Кропивницький +25...+27;
- Черкаси +25...+27;
- Чернігів +23...+25;
- Суми +25...+27;
- Полтава +26...+28;
- Дніпро +31...+33;
- Запоріжжя +30…+32;
- Донецьк +31...+33;
- Луганськ +30...+32;
- Харків +30...+32.
Прогноз погоди на Київщині
У столиці очікується мінлива хмарність і без парасольки краще не виходити, оскільки синоптики прогнозують дощі та грозі, в окремих районах області град.
У Києві температура вночі становитиме 18 – 20 градусів, вдень 22 – 24 градуси. Тим часом по області буде 15 – 20 градусів вночі та 21 – 26 вдень.