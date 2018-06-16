Грозы, град и сильный ветер: Украину снова накроет непогода

В субботу, 16 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Так, территорию северных, центральных и части западных областей зальют дожди, местами с градом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Внимание! Предупреждение о грозах и порывах ветра в Украине. 16 июня в Украине, кроме восточных и большинства западных областей, грозы, во время гроз порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град,

– говорится в сообщении.

Также, по данным Укргидрометцентра ожидается подъем уровней воды в (пределах русла) над текущими уровнями. Так, на Львовщине и Ивано-Франковщине в реках бассейнов Сяна, Днестра вероятное повышение до 0,5-1,5 метра, в реках бассейнов Прута и Сирета – на 0,3-1 метра, в реках бассейна Западного Буга – 0,2-0,7 метра.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах – образование локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия", – добавили в ГСЧС.



Прогноз погоды в Украине от Гидрометцентра на 16 июня