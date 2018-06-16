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Грози, град і сильний вітер: Україну знову накриє негода

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ДСНС попереджає про грози в Україні
ДСНС попереджає про грози в Україні / Фото з відкритих джерел

У суботу, 16 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Так, територію північних, центральних і частини західних областей заллють дощі, подекуди з градом.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

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Увага! Попередження про грози та пориви вітру в Україні. 16 червня в Україні, крім східних та більшості західних областей, грози, під час гроз пориви вітру та шквали 15-20 м/с, в окремих районах град,
– йдеться у повідомленні.

Також, за даними Укргідрометцентру очікується підйом рівнів води (в межах русла) над поточними рівнями. Так, на Львівщині та Івано-Франківщині у рiчках басейнів Сяну, Днiстра ймовірне підвищення до 0,5-1,5 метра, у рiчках басейнів Прута та Сірету – 0,3-1 метра, у рiчках басейну Захiдного Бугу – 0,2-0,7 метра.

"У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у гірських районах - утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки", – додали у ДСНС.


Прогноз погоди в Україні від Укргідрометцентру на 16 червня

Теги: ДСНС Новини України Негода в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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