Пять врагов были ликвидированы

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что оккупанты в Дептовке на Сумщине продолжили грабить, когда поблизости были ВСУ.

Кстати Чернобыль развозится по всей России в ворованных оккупантами вещах, – эксперт

Она отметила, что россияне "крутятся" возле опрокинутого "Урала", набитого награбленным имуществом украинских граждан.

За свою неслыханную наглость оккупанты быстро поплатились. Венедиктова сообщила, что пять врагов были ликвидированы.

Еще три российских оккупанта попали в плен.