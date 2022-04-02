Об этом сообщил член Общественного совета Госагентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко в эфире 24 канала.

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Чернобыль развозится в краденых оккупантами вещах

По его словам, россияне из белорусского города Мозырь массово отправляют вещи себе домой.

Это те вещи, которые они украли у украинцев в Киевской области. Они их провезли через Чернобыльскую зону, и теперь отправляют по России. То есть Чернобыль развозится сейчас по всему миру в краденых россиянами вещах,

– заявил Емельяненко.

Он добавил, что если бы Украина имела поддержку Беларуси, то эта ситуация была бы заблокирована и там открыли бы уголовные дела против россиян-мародеров.

Когда в Чернобыле возьмут показатели радиации

Емельяненко подчеркнул, что пока специалисты будут делать это вручную. Но только после того, как там зачистят до конца этот регион, чтобы могли зайти специалисты и оценить ситуацию по Чернобыльской зоне.

"Параллельно будет восстанавливаться система автоматического измерения, потому что после того, как пропала связь, нам сообщили, что россияне изъяли целую радиационную лабораторию и вывезли ее в Россию. Поэтому для восстановления нужно время", – сказал эксперт.

Он добавил, что информацию по радиационным замерам получим в ближайшие дни. А пока там работают ВСУ.

К слову, на промплощадке Чернобыльской АЭС 2 апреля оперативный персонал поднял сине-желтый флаг. Также над недавно оккупированной атомной станцией прозвучал гимн Украины.

Известно, что оккупанты покинули ЧАЭС из-за облучения. В Чернобыле даже зафиксирована первая смерть российского военного вследствие лучевой болезни. Его данные пока не разглашают. Еще 26 человек госпитализированы, 73 – в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся в Гомельском радиационном центре.

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