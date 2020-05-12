Группа компаний "Автострада" запустила современный асфальтобетонный завод

В Житомирской области на базе Беховского гранитного карьера группа компаний "Автострада" построила новый асфальтобетонный завод. Он будет производить до 200 тонн асфальтобетонной смеси в час.

Чтобы минимизировать влияние от производственного процесса на окружающую среду, он оснащен современными очистными сооружениями, которые позволяют фильтровать воздух от пыли и газа почти на 100%.

"Мы будем работать с минимальным ущербом для окружающей среды, так как завод оснащен самыми современными фильтрами. Их установлено 448 единиц, они позволяют минимально выкидывать вредного воздуха в атмосферу", – пояснил мастер Андрей Ткачук.

По словам директора Михаила Кулика, завод уже полностью смонтирован и готов к работе. Одним из его преимуществ является расположение на территории гранитного карьера, что позволит иметь бесперебойное количество материалов, необходимых для изготовления смесей различных типов.

В компании – 8 таких асфальтобенних заводов и производственных парков, в которых насчитывается около 300 единиц современной спецтехники. А собственная, специальная, аккредитованная лаборатория следит за качеством и соблюдением стандартов производства.

Если компания "Автострада" будет победителем тендерных предложений по ремонту дорог в Житомирской области, мы гарантируем высочайшее качество дорог. Сделанные по европейским технологиям, с соблюдением всех технологических процессов, а также контроля качества строительства дорог на каждом этапе,

– заверил Кулик.

За годы существования группа компаний "Автострада" освоила прогрессивные технологии и методы укладки асфальта. А также заняла одно из ведущих мест в области строительства дорог в Украине.