Група компаній "Автострада" запустила сучасний асфальтобетонний завод

На Житомирщині на базі Бехівського гранітного кар'єру група компаній "Автострада" побудувала новий асфальтобетонний завод. Він вироблятиме до 200 тонн асфальтобетонної суміші на годину.

Аби мінімізувати вплив від виробничого процесу на довкілля, його оснащено сучасними очисними спорудами, що дозволяють фільтрувати повітря від пилу та газу майже на 100%.

"Ми будемо працювати з мінімальною шкодою для довкілля, тому що завод обладаний найсучасними фільтрами. Їх встановлено 448 одиниць, вони дозволяють мінімально викидувати шкідливого повітря в атмосферу", – пояснив майстер Андрій Ткачук.

За словами директора Михайла Кулика, завод вже повністю змонтований і готовий до роботи. Однією із його переваг є розташування на території гранітного кар'єру, що дозволить мати безперебійну кількість матеріалів, необхідну для виготовлення сумішей різних типів.

У компанії – 8 таких асфальтобенних заводів та виробничих парків, в яких налічується близько 300 одиниць сучасної спецтехніки. А власна, спеціальна, акредитована лабораторія слідкує за якістю та достриманням стандартів виробництва.

Якщо компанія "Автострада" буде переможцем тендерних пропозицій по ремонту доріг на Житомирщині, ми гарантуємо найвищу якість доріг. Зроблену за європейськими технологіями, з дотриманням усіх технологічних процесів, а також контролю якості будівництва доріг на кожному етапі,

– запевнив Кулик.

За роки існування група компаній "Автострада" освоїла прогресивні технології та методи укладки асфальту. А також посіла одне із провідних місць у галузі будівництва доріг в Україні.