Пища длительного срока хранения в виде 20-килограммовых наборов передается беженцам, раненым людям и всем, кто нуждается в помощи. Инициативу реализовали при материальной поддержке канадского благотворительного фонда Canada-Ukraine Foundation и его доноров.

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Фудбокса хватает на месяц питания для одного

В состав бокса входит базовый продовольственный набор: крупы, овсянка, рис, макароны, фасоль, консервы, масло, сахар, соль, чай. Этого хватает на месяц питания одного человека.

Компания Meest осуществляет закупку продуктов, их комплектацию в наборы, упаковку и доставку в Украину. В марте и начале апреля фудбоксы получили Штаб "Пласта" во Львове, Львовская Волонтерская Кухня, Украинская Образовательная Платформа, Реабилитационный центр "Джерело", а также Ассоциация рестораторов Ивано-Франковска. Эти фонды организуют дальнейшую передачу продуктов, в частности, на Восток страны тем, кто в этом нуждается.

Продуктовые наборы для тех, кто нуждается в помощи из-за войны России против Украины

Мы рады снова сотрудничать с Meest и иметь возможность передать боксы со здоровой пищей всем, кто в этом крайне нуждается в Украине из-за военной ситуации. Пусть эта акция напомнит им, что у них есть друзья за границей, которые не забыли их,

– подчеркивает Виктор Гетьманчук, глава Объединенного комитета UCC-CUF.

Meest и в дальнейшем планирует продолжать инициативу вместе с Canada-Ukraine Foundation и другими организациями. Кроме того, компания стремится приобщить к благотворительному проекту других партнеров и доноров, в частности, зарубежных.

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