В ряде городов Украины стартовал студенческий чемпионат M.STUDENT CHAMP, который может помочь участникам сделать резкий рывок в карьере.

Как отметили в компании-организаторе – Группе "Метинвест", участники образовательной программы смогут приобрести практические навыки для своей будущей профессии, побывать на производстве и поработать с опытными специалистами. Лучшие студенты получат приглашение пройти практику, дуальное обучение или место работы на предприятиях компании. Призовой фонд более 100 тысяч гривен.

В новом сезоне кейс-чемпионат реализуется на всех ключевых предприятиях Группы "Метинвест" в городах – Мариуполь, Запорожье, Авдеевка, Кривой Рог и Каменское. Участники будут решать реальные производственные задачи, а также создавать новые идеи и предложения для совершенствования технологических процессов.

Для участия в чемпионате студенты выбирают интересующую их тему и подают заявку на регистрацию по ссылке.

Кейсы для соревнований сформированы по направлениям:

Производство;

Технология и качество;

Инжиниринг;

Автоматизация;

Транспорт и логистика;

Беспрерывное улучшение;

Охрана труда и экология;

IT;

Промышленное строительство;

Финансы и экономика;

Управление персоналом.

Также участники смогут приобрести практические навыки для своей будущей профессии и побывать на производстве. В рамках чемпионата студенты посетят мариупольские предприятия Группы "Метинвест": меткомбинаты им. Ильича и "Азовсталь", ремонтные предприятия "Метинвест-Промсервис" и Мариупольский ремонтно-механический завод.

Поддерживать участников соревнований будут менторы от Группы "Метинвест", которые помогут разобраться во всех нюансах производственного процесса, составят план визитов на предприятия, консультаций с экспертами и тренингов. Опытом построения успешной карьеры в отрасли, а также профессиональными секретами с участниками будут делиться ТОП-менторы – руководители предприятий.

Условия участия. Приглашаются студенты 3-5 курсов вузов или 4-х курсов техникумов и колледжей. Регистрация команд до 8 февраля включительно. Также ребятам надо будет подготовить мотивационные анкеты. Далее отбор участников и работа над кейсами. А в конце апреля состоится презентация проектов. Оценивать финальные решения будет жюри "Метинвеста", в состав которого войдут ведущие специалисты, директора функций и топ-менеджеры компании. Победителей чемпионата ждут денежные призы.

Все самое интересное о ходе чемпионата, о кейсах, об участниках и командах, а также полезные советы для начинающих специалистов можно будет узнать на страницах Metinvest Z в Фейсбук и Инстаграм.