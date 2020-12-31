У низці міст України стартував студентський чемпіонат M.STUDENT CHAMP, який може допомогти учасникам зробити різкий ривок у кар'єрі.

Як відзначили в компанії-організаторі – Групі "Метінвест", учасники освітньої програми зможуть набути практичних навичок для своєї майбутньої професії, побувати на виробництві і попрацювати з досвідченими фахівцями. Найкращі студенти отримають запрошення пройти практику, двоїсте навчання або місце роботи на підприємствах компанії. Призовий фонд понад 100 тисяч гривень.

У новому сезоні кейс-чемпіонат реалізується на всіх ключових підприємствах Групи "Метінвест" у містах – Маріуполь, Запоріжжя, Авдіївка, Кривий Ріг та Кам'янське. Учасники вирішуватимуть реальні виробничі завдання, а також створюватимуть нові ідеї і пропозиції для вдосконалення технологічних процесів.

Для участі в чемпіонаті студенти обирають цікаву для них тему і подають заявку на реєстрацію за посиланням.

Кейси для змагань сформовані за напрямками:

Виробництво;

Технологія і якість;

Інжиніринг;

Автоматизація;

Транспорт і логістика;

Безперервне поліпшення;

Охорона праці та екологія;

IT;

Промислове будівництво;

Фінанси і економіка;

Управління персоналом.

Також учасники зможуть набути практичних навичок для своєї майбутньої професії і побувати на виробництві. У межах чемпіонату студенти відвідають маріупольські підприємства Групи "Метінвест": меткомбінати ім. Ілліча й "Азовсталь", ремонтні підприємства "Метінвест-Промсервіс" і Маріупольський ремонтно-механічний завод.

Підтримувати учасників змагань будуть ментори від Групи "Метінвест", які допоможуть розібратися у всіх нюансах виробничого процесу, складуть план візитів на підприємства, консультацій з експертами і тренінгів. Досвідом побудови успішної кар'єри в галузі, а також професійними секретами з учасниками ділитимуться ТОП-ментори – керівники підприємств.

Умови участі. Запрошуються студенти 3-5 курсів вищих навчальних закладів або 4-х курсів технікумів і коледжів. Реєстрація команд до 8 лютого включно. Також студентам треба буде підготувати мотиваційні анкети. Далі відбір учасників і робота над кейсами. А наприкінці квітня відбудеться презентація проєктів. Оцінюватиме фінальні рішення журі "Метінвесту", до складу якого увійдуть провідні фахівці, директори функцій і топменеджери компанії. Переможців чемпіонату чекають грошові призи.

Усе найцікавіше про хід чемпіонату, про кейси, про учасників і команди, а також корисні поради для початківців фахівців можна буде дізнатися на сторінках Metinvest Z у Фейсбуці та в Інстаграмі.